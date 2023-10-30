Выпускник рязанского училища ВДВ возглавил группировку «Днепр» в зоне СВО

Выпускник рязанского училища ВДВ возглавил группировку «Днепр» в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 30 октября, Михаила Теплинского назначили командующим группировкой «днепр». Ранее этот пост занимал генерал-полковник Олег Макаревич.

Михаил Теплинский родился в поселке Моспино, Донецкой области Украинской ССР. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по установлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики, указом Президента Российской Федерации от 1 марта 1995 года старшему лейтенанту Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.