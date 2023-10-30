В Рязани откроется новый дилерский центр Сhangan

В Рязани в субботу, 4 ноября, откроется новый дилерский центр Сhangan. На мероприятие жителей города пригласила Группа компаний Регион 62.

На встрече разыграют ценные призы от официального дилера, гостям покажут шоу-программу. Первые 150 человек получат фирменный подарок.

Пришедших встретят welcome drink, угостят праздничным тортом. Присутствующим презентуют модельный ряд Сhangan. В этот день все желающие приобрести Сhangan смогут это сделать на специальных условиях.

Для того, чтобы попасть на открытие дилерского центра Сhangan, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://vk.com/app6013442_-221432859?form_id=1#form_id=1

Мероприятие пройдет 4 ноября в дилерском центре по адресу: Рязань, Куйбышевское шоссе, 51 (бывший автосалон Hyundai). Начало в 18:00.