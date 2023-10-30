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Time: Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский разозлен итогами сентябрьского визита в Вашингтон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Time.

Отмечается, что Зеленскому в США посоветовали бороться с коррупцией внутри его собственного правительства.

«Я спросил одного человека из его окружения [окружения Зеленского — прим. ред.], как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой», — рассказал автор статьи.

По заверениям журналиста, глава Украины видит, что интерес к Украине слабеет, как и уровень поддержки. Представитель команды президента отмечает, что Зеленский чувствует себя преданным Западом.

«Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит», — говорит приближенный к главе киевского режима.