На СВО погиб рязанец Сергей Поднозов

В Рязанской области состоялась церемония прощания с героически погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Сергеем Поднозовым, военнослужащим в/ч 12275. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители правительства области, администрации Старожиловского района, военного гарнизона, Епархии, общественных организаций, ветераны, родные военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.