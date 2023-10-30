На рязанских предприятиях наставники готовят кадровую смену

Во вторник, 24 октября, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев провел рабочее совещание по реализации нацпроекта «Производительность труда». В нем также приняли участие сотрудники, директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов, руководитель Регионального центра компетенций Виктор Михеев-Даниловцев. На встрече обсудили планы работы РЦК, ключевые проблемы реализации нацпроекта, перспективы привлечения новых участников в нацпроект.

В частности, речь шла о конкурсе «Лучшие практики наставничества Рязанской области», инициатором которого выступает региональное министерство экономического развития. В 2021 году его участниками стали семь организаций, в 2022-м — четыре. В этом году набрали рекордное количество конкурсантов — 13 организаций поделились своими практиками наставничества в пяти номинациях. Четыре победителя подали заявки на федеральный этап. Впервые в этом году участвовали не только производственные компании, но и учреждения социальной сферы.

«Крайне важно внедрять инструменты поддержки нацпроекта на предприятиях, но не менее важно уделять внимание наставничеству. Необходимо вести системную работу, чтобы минимизировать риски кадрового дефицита», — отметил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.