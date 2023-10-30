Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
Втр, 31
10°
Срд, 01
14°
ЦБ USD 93.24 0.02 31/10
ЦБ EUR 98.62 0.27 31/10
Нал. USD 92.9 / 93.6 30/10 16:49
Нал. EUR 98.3 / 99.6 30/10 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
2 357
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
10 667
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
16 997
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
14 917
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
44-летний рязанец убил ножом своего знакомого

В Рязани 44-летнего мужчину будут судить за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В июле 2022 года приятели в квартире распивали алкоголь. В один момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый нанес знакомому восемь ударов ножом в голову и тело, после чего ушел из квартиры. Через некоторое время пострадавший скончался.

В рамках следствия мужчина не сознался в преступлении, оспаривал доказательства и выдвинул ложные алиби.

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело.