44-летний рязанец убил ножом своего знакомого

В Рязани 44-летнего мужчину будут судить за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В июле 2022 года приятели в квартире распивали алкоголь. В один момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый нанес знакомому восемь ударов ножом в голову и тело, после чего ушел из квартиры. Через некоторое время пострадавший скончался.

В рамках следствия мужчина не сознался в преступлении, оспаривал доказательства и выдвинул ложные алиби.

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело.