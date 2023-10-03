В Санкт-Петербурге рецидивист заманил девушку в квартиру и изнасиловал ее

В Санкт-Петербурге 19-летняя девушка заявила об изнасиловании. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Девушка обратилась в правоохранителям в понедельник, 2 октября. Она рассказала, что 30-летний мужчина заманил ее в квартиру в поселке Металлострой и изнасиловал.

По словам пострадавшей, все случилось 1 октября около 23:00 на улице Железнодорожной. Девушка не уточнила, как именно мужчина завлек ее в жилище. Но после изнасилования она сразу же обратилась к правоохранителям.

Полицейские прибыли на указанный адрес, там по горячем следам задержали подозреваемого — безработного 30-летнего местного жителя. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за грабежи, побои и кражи. По словам источника, он освободился из тюрьмы в июне.

Рецидивиста доставили в отдел и опросили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.