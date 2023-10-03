В Нижнем Новгороде мужчина напал на подростков с битой

В Нижнем Новгороде на подростков напал мужчина с битой. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел около жилого комплекса «Седьмое небо». На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина с предметом, похожим на завернутую в пакет биту, выходит из подъезда и набрасывается на мальчиков, которые проезжали мимо на велосипедах.

Судя по кадрам, злоумышленник успел ударить одного из подростков. Сведений о степени тяжести травмы ребенка не поступало.

В местной полиции РЕН. ТВ сообщили, что не получали заявлений о данном инциденте. Тем не менее правоохранители в курсе случившегося и уже проводят проверку.