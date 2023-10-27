В Рязани мать и дочь осудили за сбыт наркотиков

В Рязани мать и дочь осудили за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2022 года две жительницы Рязани распространяли наркотические вещества через тайники- «закладки».

В один из дней, мать и дочь получили партию героина и метадона, часть успели сбыть, а вторую — хранили дома. Сотрудникам полиции их удалось задержать.

Рязанкам вынесен приговор в виде лишения свободы на срок 7 лет 4 месяца и 7 лет соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.