Рязанский минтранс рассказал о максимальной скорости на Северной окружной дороге

Минтранс объяснил, какая максимально разрешенная скорость на Северной окружной дороге. Об этом сообщили в группе министерства.

«Подскажите, что за знак с ограничением скорости до 50 км/ч появился на Северной окружной дороге?» — поинтересовался рязанец.

Представители минтранса извинились за недопонимание и пояснили, что максимально разрешенная скорость на Северной окружной составляет 60 километров в час. Временный знак скоро уберут.