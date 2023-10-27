Лучшие сотрудники Государственного Рязанского приборного завода получили награды к 105-летию предприятия

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в Госкорпорацию Ростех) отметил 105-летие предприятия. Губернатор области Павел Малков в ходе торжественной церемонии в Рязанской областной филармонии вручил лучшим работникам предприятия государственные и региональные награды.

«Сегодня Государственный Рязанский приборный завод — это имя, которое знают по всей стране и гордость нашего региона. В первую очередь, это заслуга вашего прекрасного коллектива: тех, кто работает сейчас на заводе, ветеранов производства, которые долгие годы трудились на предприятии, приумножали его достижения. Спасибо вам за преданность делу, профессионализм и самоотдачу, за то, что достойно справляетесь с любыми сложными задачами», — отметил в своем поздравлении губернатор Рязанской области Павел Малков.

Государственные, региональные, ведомственные и заводские награды получили 28 сотрудников. Всего в рамках празднования юбилея Государственного Рязанского приборного завода было награждено более 250 человек.

«За эти годы наш коллектив прошел большой славный путь. Нам не раз приходилось сталкиваться с непростыми вызовами времени, преодолевать трудности, искать и находить решения в сложных ситуациях, но при этом неизменно продвигаться вперед. Мы успешно выполняем плановые задания по всем технико-экономическим показателям, в том числе по номенклатуре выпускаемых изделий. За 9 месяцев этого года план по объему товарной и реализованной продукции выполнен на 112%. Плановый показатель по выручке, установленный нашим головным холдингом — Концерном Радиоэлектронные технологии Ростеха — на текущий год мы выполнили уже к нашим юбилейным торжествам! Рост производительности труда позволил обеспечить запланированный темп роста заработной платы», — отметил в своем выступлении генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Государственный Рязанский приборный завод является одним из ведущих российских предприятий, где производится радиоэлектронная продукция для авиации, а также медтехника, сварочное оборудование, электрозарядные станции для автотранспорта и другие изделия гражданского назначения.

В торжественном собрании участвовали: главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования — генеральный конструктор систем БРЭО КРЭТ Игорь Дёмин, заместитель министра экономического развития региона Галина Крутова, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, исполняющий обязанности заместителя главы администрации г. Рязани Олег Федин. Мероприятие почтил своим присутствием митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В зале присутствовали работники и заслуженные ветераны труда завода, представители предприятий-партнеров ГРПЗ.

По окончании торжественной части подарком для гостей стал концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра и вокалистов.

Мероприятия, посвященные памятной дате, проводились с начала 2023 года, но самые значимые — в октябре. Была обновлена заводская доска почета. В подразделениях состоялись собрания трудовых коллективов и встречи с ветеранами предприятия. В рамках Дня завода наградили работников и ветеранов. Кроме того, провели конкурс профмастерства рабочих по профессии «Фрезеровщик» и церемонию «Посвящение в рабочие». Для сотрудников были организованы творческий вечер Почетного гражданина Рязанской области, заслуженного врача РФ, хирурга, поэта, художника Владимира Юдина, командный турнир Осеннего кубка «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2023», спортивные состязания и другие мероприятия.