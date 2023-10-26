В Рязанской области построили газопроводы для догазификации двух ФАПов

В Рязанской области построили газопроводы для догазификации двух ФАПов. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

По данным ведомства, специалисты завершили строительство газопроводов общей протяженностью 68 метров к двум фельдшерско-акушерским пунктам в селах Екатериновка и Поляки Путятинского района. Работы выполнены в рамках догазификации социальных объектов.

С 1 марта 2023 года начался сбор заявок на бесплатное подведение газовых сетей к котельным поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и образовательных учреждений. В Рязанской области всего поступило пять заявок на догазификацию социальных объектов.

«К четырем медучреждениям газовые сети построены. Сейчас ведутся работы по прокладке газопровода к школе в Скопинском районе. Подключение объектов будет выполнено по мере их готовности», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.