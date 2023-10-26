В Рязанской области 27 октября ожидается сильный снег и до +2 градусов

В Рязанской области 27 октября ожидается сильный снег и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 27 октября, будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный, местами метель. Днем также пройдет снег, местами мокрый снег и дождь.

Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер восточной четверти, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градусов, днем -3, +2 градусов.