Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
577
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 122
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 503
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 410
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязанской области 27 октября ожидается сильный снег и до +2 градусов

В Рязанской области 27 октября ожидается сильный снег и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 27 октября, будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный, местами метель. Днем также пройдет снег, местами мокрый снег и дождь.

Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер восточной четверти, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градусов, днем -3, +2 градусов.