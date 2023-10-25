Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 26 октября

В Рязанской области 26 октября ожидается мокрый снег и до -7 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 26 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие осадки (мокрый снег, снег). На дорогах местами гололедица.

Ветер восточной четверти, 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса.