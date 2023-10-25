Шойгу: ВС РФ отработали задачи массированного ядерного удара в ответ на удар противника

ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время доклада президенту.

Валерий Герасимов рассказал, что к тренировке стратегических ядерных сил были привлечены: мобильная установка «Ярс», атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца.

Отмечается, что тренировка проходит под руководством Владимира Путина.