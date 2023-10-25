Глава Роскомнадзора заявил, что блокировать YouTube никто не собирается

Глава Роскомнадзора заявил, что блокировать YouTube никто не собирается. Его цитирует «Российская газета».

«Люди YouTube активно смотрят. Вопрос стоит о разумности мер — мы получим больше негатива или позитива от того, что YouTube будет заблокирован. Необходим баланс, и мы с коллегами, которые за это отвечают, стараемся этот баланс сохранить», — заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Ранее он заявил, что предпосылок для разблокировки Instagram* и Facebook* нет.

*Запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.