В США допустили возможность третьей мировой войны

В США допустили возможность третьей мировой войны. Такое мнение выразила экс-директора отдела планирования политики Государственного департамента США Кирон Скиннер.

По ее словам, на ситуацию в мире огромное влияние окажут события, разворачивающиеся сейчас на Ближнем Востоке. И именно их исход и определит, начнется ли третья мировая война.

Отмечается, что по мнению политологов, палестино-израильский конфликт имеет все шансы разрастись до полномасштабной ближневосточной войны, в которую так или иначе окажутся втянуты не только страны Европы, Азии и Африки, но и США, которые открыто поддерживают Израиль и накачивают его оружием