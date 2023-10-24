Скончался актер из сериалов «Универ» и «Интерны» Михаил Тощев

В возрасте 60 лет скончался российский актер Михаил Тощев. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Артист ушел из жизни 24 сентября, но известно стало об этом только сейчас.

Михаил Тощев более 30 лет работал в народном драмтеатре — спутнике МХАТ имени Горького. С 2005 года он начал сниматься в фильмах и сериалах.

В фильмографии актера свыше 50 проектов. Телезрителям он запомнился ролями в сериалах «Универ. Новая общага», «Интерны», «След», «Перевал Дятлова» и «Дальнобойщики».