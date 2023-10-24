Песков: Россию не пугают сроки действия санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россию не пугают сроки действия санкций против России. Об этом пишет « Интерфакс ».

Песков напомнил, что Россия уже не одно десятилетие живет в санкционном режиме, что позволило стране адаптироваться к ситуации.

«Поэтому вот такие временные горизонты, как пять лет и так далее, конечно, нас абсолютно не пугают», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас принимаются «энергичные меры», которые позволяют России развиваться.