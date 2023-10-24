ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с воронежским «Бураном»

Во вторник, 24 октября, в 19:00, в ДС «Олимпийский» состоится матч Olimpbet ВХЛ — Кубка Шелкового пути, в котором «Рязань-ВДВ» встретится на своем льду с хоккейным клубом «Буран».

Отметим, что «Буран» имеет два подряд поражения, при этом последнее — 0:5 уступили в гостях «Химику». Команда из Воронежа расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 26 очков в 19 матчах.

«Рязань-ВДВ» наоборот имеет на своем счету две победы подряд. В ходе третьей домашней серии «десантники» уже обыграли «Тамбов» и «Кристалл», что позволило команде немного поправить свое турнирное положение. Лучшими по системе гол+пас в составе рязанской команды на текущий момент являются Филипп Толузаков с 14 (5+9) и Александр Гордин с 13 (6+7) результативными баллами.

В прошлом сезоне в личных встречах команд оба раза победу праздновали хоккеисты «Рязани-ВДВ», сначала дома обыграв «Буран» со счетом 2:1, а затем вырвав победу в овертайме в Воронеже — 3:2.