Российские военные не дают сконцентрировать силы ВСУ в одном месте

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что российские военные выявляют уязвимые места украинских войск, не позволяя им сконцентрировать свои силы на одном участке фронта. Об это пишет Life со ссылкой на телеканал «Прямой».

"Это не дает нам сосредоточиться на попытке прорвать оборону противника", — отметил генерал ВСУ.

Журналисты пишут, что Кривонос также отметил, что российские военные быстро учатся и, на основании действий украинских солдат, прорабатывают контрмеры.

Также Кривонос подчеркнул, что у ВСУ нет таких ресурсов, как у Москвы.