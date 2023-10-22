В Рязанской области 23 октября ожидается до +13 градусов с ветром и осадками
Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду.
В Рязанской области в воскресенье, 23 октября, будет облачно. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, сообщается на
Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -1, +4 градуса, днем +8, +13 градусов.
Напомним, ранее Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям с призывом поменять резину на зимнюю.