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В Рязанской области 23 октября ожидается до +13 градусов с ветром и осадками
Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду.

В Рязанской области в воскресенье, 23 октября, будет облачно. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -1, +4 градуса, днем +8, +13 градусов.

Напомним, ранее Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям с призывом поменять резину на зимнюю.