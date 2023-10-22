МИД РФ: оформление российского паспорта за рубежом труднореализуемо

Об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Оформление внутренних паспортов в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

«По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически», — отметил Климов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сейчас, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, для этого необходимо приехать в Россию и оформить документ.