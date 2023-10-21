Россиян предупредили о схеме мошенников в магазине при оплате товара

Суть обмана состоит в том, что злоумышленники предлагают использовать свою карту в обмен на наличные.

Россиян предупредили о возвращении старой схемы мошенничества в магазине. Об этом рассказала агентству « Прайм » адвокат Елена Кудерко.

Суть обмана состоит в том, что злоумышленники предлагают использовать свою карту в обмен на наличные. Незнакомец может обратиться к покупателю и рассказать, что ему срочно понадобились деньги, а банкомата рядом нет. Покупателю действительно оплачивают товары с помощью карты, и он отдает наличные.

Жертвой же мошенников становится собственник той пластиковой карты, с которой совершен расчет. Такие операции проворачивают, как правило, с помощью украденной карты, чтобы обналичить чужие деньги.

Покупатель, который помог, узнает об этом позже, так как кассы магазинов обычно находятся под видеонаблюдением, а операции по всем картам фиксируются. Мошенники же об этом знают, поэтому стараются «не светиться» вблизи камер. Таким образом, подытожила юрист, правоохранительным органам придется доказывать, что это был злоумышленник, и вспоминать, как он выглядел.