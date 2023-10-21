ХК «Рязань-ВДВ» начал домашнюю серию с победы

В пятницу, 20 октября, во Дворце спорта «Олимпийский» состоялся матч чемпионата Olimpbet ВХЛ —Кубка Шелкового пути, в котором встретились «Рязань-ВДВ» и ХК «Тамбов».

В пятницу, 20 октября, во Дворце спорта «Олимпийский» состоялся матч чемпионата Olimpbet ВХЛ —Кубка Шелкового пути, в котором встретились «Рязань-ВДВ» и ХК «Тамбов».

Рязанцы начали встречу активнее, провели серию опасных атак, но затем удаления в составе хозяев сбили этот атакующий порыв. Во втором периоде тамбовчане перехватили инициативу и ближе ко второму перерыву открыли счет в матче.

В заключительной двадцатиминутке рязанские хоккеисты наседали на ворота соперника, и этот натиск дал результат: Артем Пеньковский сравнял счет. В основное время заброшенных шайб зрители больше не увидели — ни одна из команд не хотела уступать, и матч перешел в овертайм.

В дополнительной пятиминутке результат предопределило индивидуальное мастерство: Александр Гордин укрыл шайбу корпусом, стянул на себя двух соперников и отдал передачу на Филиппа Толузакова, который точным броском в верхний угол поставил точку в этом матче — 2:1. «Рязань-ВДВ» начинает домашнюю серию с победы и поднимается на две строчки вверх в турнирной таблице.