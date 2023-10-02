В Рязанской области снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Рязанской области снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что с 25 сентября по 1 октября 2023 года зарегистрировано 7938 случаев, показатель заболеваемости составил 73,2 на 10 тысяч населения, что на 5% ниже, чем неделей ранее.

Наиболее интенсивно инфекции протекают среди детей школьного возраста.

По данным ведомства, чтобы избежать осложнений, нужно своевременно проводить профилактику. Надежной защитой является вакцинация.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.