Скончался экс-футболист ЦСКА Николай Булгаков

Умер бывший защитник футбольного ЦСКА Николай Булгаков. Об этом сообщили в Telegram-канале команды.

Футбольную карьеру Булгаков начал в 1977 году в «Алге» (Бишкек). Чрез три года перешел в ЦСКА, в котором провел 115 матчей.

Также футболист играл в смоленских «Кристалле» и «Искры», «Крыльях Советах» и «Балтике».

В 2001 году Булгаков начал тренерскую карьеру. Сначала взял под руководство коллектив «Оазиса» (Ярцево), а позже перешел в «Кристалл».

Прощание с футболистом пройдет 3 октября в Смоленске.