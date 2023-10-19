Из-за массовых протестов мусульман московская полиция перешла на усиленный режим службы

Из-за массовых протестов мусульман полиция Москвы и Подмосковья перешла на усиленный режим службы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, режим усиления ввели до особого распоряжения.

Так, сотрудникам МВД запретили покидать регион, продолжительность смен увеличили до 12 часов. По данным Telegram-канала, так в руководстве полиции готовились к вероятным протестам мусульман из-за событий в Палестине — подобные митинги прошли в десятках стран.