Умер актер Евгений Артемьев

Умер актер Евгений Артемьев. Об этом сообщила « Российская газета » со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской.

Актер умер 14 октября, однако об этом стало известно позже.

Он работал в Театре имени Комиссаржевской. Позже ушел из него в детский драматический «Театр на Неве», а после вернулся в родной театр.

Евгений Артемьев снимался в фильмах и сериалах «Золотая пуговица», «Исключения без правил», «Третий дубль», «Пейзаж с убийством», «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Казнить нельзя помиловать», «Свои и чужие», «Невский», «Шеф-2», «Дознаватель» и других.