Скончался советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин

Скончался советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин. Об сообщает портал « Кино-Театр.Ру ».

Мужчине было 77 лет. Причина смерти не сообщается.

Николай Ващилин был мастером спорта по самбо и выигрывал медали на всесоюзных и городских соревнованиях.

На широком экране мужчина впервые появился в 1964 году, тогда Ващилин получил роль стражника в «Гамлете» со Смоктуновским. Также как актер, каскадер и постановщик трюков он участвовал в «Д'Артаньяне и трех мушкетерах», «Республике ШКИД», «Белом солнце пустыни», «Они сражались за Родину», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других кинокартинах.