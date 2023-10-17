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Рязанцы пожаловались на закрытие единственной аптеки в селе

Жители Клепиковского района полтора года пытаются добиться открытия аптеки. Об этом они сообщили редакции РЗН.инфо.

Закрытие единственного аптечного пункта коснулось жителей деревни Оськино. По их словам, на весь округ — 13 деревень — была амбулатория, где работали врач, фельдшер, медсестра и аптечный пункт.

«В апреле 2022 у нас закрыли аптечный пункт, все вывезли. Жители в основном у нас пенсионного возраста, есть инвалиды, семьи с грудными детьми, дети дошкольного и школьного возраста. Теперь все должны ездить в Спас-Клепики, Туму или Криуши. А это как минимум 10 км. В Оськинской администрации и Клепиковской РБ заверяли, что аптека откроется в июле 2022 и до сих пор нет», — подчеркнули жители.

Спустя год в администрации Клепиковского района местным ответили, что в соотвествии с ФЗ филиал «Клепиковской муниципальной аптеки» в Оськино включен в перечень предприятий, подлежащих ликвидации. Открытие аптечного пункта не планируется.

В региональном минздраве жителям деревни сообщили, что купить и получить лекарства они могут в двух- трех аптеках в Спас-Клепиках, Туме и Криушах. А доставку лекарственных препаратов по заявкам граждан может осуществлять фельдшер амбулатории.

Жители Оськино также писали обращение к президенту. В управлении им ответили, что открытие аптечного пункта в селе не запланировано из-за отсутствия фармацевта.

«У нас каждый год выпускается по 600 фармацевтов. Неужели нет ни одного, которого можно было отправить к нам и открыть вновь аптеку? Проще же оставить округ без медпомощи вообще», — поделилась рязанка.