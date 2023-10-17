Компания «Мобиус» стала участником рязанского проекта «Производительность труда»

Компания «Мобиус» стала участником рязанского проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Агентства развития бизнеса.

Компания «Мобиус» присоединилась к проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» и стала его 35 участником. Специалист регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Григорий Погудин провел для сотрудников предприятия стартовое совещание, где рассказал об основных этапах проекта.

Отмечается, что в течение первых трех месяцев будет сформирована рабочая группа, участники которой выберут производственный поток, где начнутся изменения, проведут его анализ и диагностику, составят план по достижению намеченных целей. Эксперты РЦК обучат персонал методологии и применению инструментов бережливого производства.

Основной профиль компании «Мобиус» ― вывоз вторичного сырья с площадок заказчика. За месяц спецтехника компании вывозит более 1000 тонн вторсырья и более 5000 кубов отходов. Услугами «Мобиуса» пользуются: Рязанский нефтеперерабатывающим завод, ГК Технониколь, «Русская кожа», «КожПромМебель» и другие заводы с промплощадками в Рязани и Туле.

«Компания существует на рынке с 2008 года. Наша основная миссия ― сохранить природу, при этом снижая затраты клиента. Мы следим за внедрением новейших технологий, способствующих одновременному повышению экономической эффективности и экологичности производственной деятельности. Поэтому мы обратились к специалистам РЦК, чтобы внедрить на своем предприятии „бережливые“ инструменты. Уверен, что с помощью и поддержкой экспертов мы сможем не только стать более продуктивными, но и внести больший вклад в улучшение экологии нашего региона», — рассказал директор «Мобиуса» Николай Кошелев.

Напомним, проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» стартовал в феврале 2021 года. Он позволяет компаниям, в силу масштабов производства не отвечающим параметрам национального проекта «Производительность труда», использовать его инструменты. На сегодняшний день количество сотрудников рязанских компаний, обученных принципам бережливого производства в рамках регпроекта, превысило 500 человек.