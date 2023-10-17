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57-летнего жителя Михайловского района будут судить за выращивание конопли

В Рязанской области задержали 57-летнего мужчину за культивирование конопли, изготовление и хранение марихуаны в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Оперативники, явившиеся в дом к жителю села Напольные Выселки Михайловского района, обнаружили в бане несколько емкостей с готовой марихуаной весом 1 килограмм 632 грамма и сушащиеся многочисленные кусты конопли.

Кроме этого, на заброшенном участке полицейские обнаружили десятки кустов каннабиса. Там же подсушивались вырванные растения. В общей сложности сотрудники полиции изъяли более 25 килограммов наркосодержащего растения.

В отношении жителя Михайловского района возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228, части 1 статьи 231 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.