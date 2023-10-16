Путин 18 октября проведет переговоры с Си Цзиньпином

Путин 18 октября проведет переговоры с Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

«Скоро будет поездка в Китай — уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума „Один пояс — один путь“ состоятся переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином», — анонсировал он.

По словам дипломата, на встрече лидеры в свойственном для российско-китайских отношений дружном и откровенном ключе обсудят «актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы формирования более справедливого полярного многополярного миропорядка».