Скончался бывший зампостпреда РФ при Евросоюзе Николай Кобринец

12 октября умер экс-зампостпреда РФ при Евросоюзе, директор департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец. Ему был 61 года. Об этом сообщает российский МИД.

Николай Кобринец с 2006 по 2011 год являлся зампостпреда России при Евросоюзе. С 2011 по 2012 год — заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 по октябрь 2019 года — замдиректора департамента международного сотрудничества правительства России. В 2019 году Кобринец стал руководить департаментом общеевропейского сотрудничества.

Николай Кобринец награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы и почетной грамотой президента России.