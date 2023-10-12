В Рязани мигрант пытался зарезать знакомого из-за долгов

В Рязани мигрант пытался зарезать знакомого из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, потерпевший мигрант со своим знакомым приехали на улицу Тимакова к дому своего соотечественника и, вызвав его на улицу на разговор, потребовали денежный долг. Отмечается, что раньше мужчины вместе работали, и старший из них задолжал знакомым около 20 тысяч рублей.

Во время спора мужчины начали бить должника, в ответ он ударил одного из них ножом в живот и скрылся. Третий участник конфликта также убежал с места происшествия.

Полицейские разыскали нападавшего. Им оказался 46-летний гражданин иностранного государства.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.