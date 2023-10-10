Скончался актер и режиссер Юлиан Панич

9 октября на 93 году жизни скончался актер, режиссер и театральный деятель Юлиан Панич. Соответствующая информация указана на сайте kino-teatr.ru.

Панич родился в Зиновьевске (Украина). В 1946 году переехал в Москву, где окончил Театральное училище имени Щукина. Играл в Академическом театре драмы имени Пушкина.

В 1960 годах мужчина переехал в Ленинград — был актером Театра имени Ленинского комсомола, а после работал режиссером на телевидении. С 1968 стал одним из создателей студии «Лентелефильм».

Панич был актером в 15 фильмах («За власть Советов», «Разные судьбы», «Степан Кольчугин», «Зеленая карета», «Дорога домой») и в качестве режиссера снял два фильма и один фильм-спектакль.

В 1972 году Панич вместе с женой и сыном переехал в Израиль. Вскоре его пригласили в Мюнхен на «Радио Свобода» *. Там он был диктором (поначалу под псевдонимом Александр Виноградов). Читал запрещенные в СССР книги: «Архипелаг ГУЛАГ», «Москва — Петушки» и другие. Через некоторое время он стал руководить на радио Театром у микрофона.

В 2006 в Москве Панич написал книгу «Колесо счастья. Четыре жизни одного человека».

*"Радио Свобода" внесена российскими властями в список иноагентов

Фото: kino-teatr.ru