Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
13°
ЦБ USD 101.36 0.87 10/10
ЦБ EUR 107.03 1.02 10/10
Нал. USD 99.2 / 100.7 10/10 07:00
Нал. EUR 105.05 / 106 10/10 08:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
5 618
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
3 926
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
7 997
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
8 324
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Скончался актер и режиссер Юлиан Панич

9 октября на 93 году жизни скончался актер, режиссер и театральный деятель Юлиан Панич. Соответствующая информация указана на сайте kino-teatr.ru.

Панич родился в Зиновьевске (Украина). В 1946 году переехал в Москву, где окончил Театральное училище имени Щукина. Играл в Академическом театре драмы имени Пушкина.

В 1960 годах мужчина переехал в Ленинград — был актером Театра имени Ленинского комсомола, а после работал режиссером на телевидении. С 1968 стал одним из создателей студии «Лентелефильм».

Панич был актером в 15 фильмах («За власть Советов», «Разные судьбы», «Степан Кольчугин», «Зеленая карета», «Дорога домой») и в качестве режиссера снял два фильма и один фильм-спектакль.

В 1972 году Панич вместе с женой и сыном переехал в Израиль. Вскоре его пригласили в Мюнхен на «Радио Свобода» *. Там он был диктором (поначалу под псевдонимом Александр Виноградов). Читал запрещенные в СССР книги: «Архипелаг ГУЛАГ», «Москва — Петушки» и другие. Через некоторое время он стал руководить на радио Театром у микрофона.

В 2006 в Москве Панич написал книгу «Колесо счастья. Четыре жизни одного человека».

*"Радио Свобода" внесена российскими властями в список иноагентов

Фото: kino-teatr.ru