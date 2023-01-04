Зампред регионального правительства Артем Никитин дал большое интервью РЗН. инфо
Интервью зампредом правительства Рязанской области Артемом Никитиным читайте в спецпроекте «Итоги года».
Зампред регионального правительства Артем Никитин дал большое интервью РЗН. инфо, опубликованное в спецпроекте «Итоги года».
В интервью обсудили этапы восстановления Торгового городка, а также проект реконструкции комплекса зданий первой электростанции (бывшего хлебозавода № 1).
Поговорили об инвестиционных проектах и проектах цифровых, а также, в чем секреты повышения туристической привлекательности региона.
Интервью зампредом правительства Рязанской области Артемом Никитиным читайте в спецпроекте «Итоги года».