Зампред регионального правительства Артем Никитин дал большое интервью РЗН. инфо

Интервью зампредом правительства Рязанской области Артемом Никитиным читайте в спецпроекте «Итоги года».

Зампред регионального правительства Артем Никитин дал большое интервью РЗН. инфо, опубликованное в спецпроекте «Итоги года».

В интервью обсудили этапы восстановления Торгового городка, а также проект реконструкции комплекса зданий первой электростанции (бывшего хлебозавода № 1).

Поговорили об инвестиционных проектах и проектах цифровых, а также, в чем секреты повышения туристической привлекательности региона.

Интервью зампредом правительства Рязанской области Артемом Никитиным читайте в спецпроекте «Итоги года».