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В США рассказали, чего боится Зеленский
Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.

В США рассказали, чего боится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду, 4 января, заявил американский экономист Ричард Вольф, передал «Лайф».

По словам Вольфа, затянувшийся конфликт на Украины вызывает недовольство у жителей страны. Вопреки ожиданиям властей, они могут обвинить в этом самого Зеленского.

«Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русских. Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро», — цитирует Вольфа «Лайф».