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В Шацком районе на 101 году жизни скончалась ветеран ВОВ Мария Тимохина

В Шацком районе на 101 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Тимохина. Об этом в среду, 4 января, сообщило ИД «Пресса».

Ветерана не стало во вторник, 3 января. Она жила в селе Новочернеево.

По словам председателя совета ветеранов войны и труда Шацкого района Валентины Байдиной, Мария Тимохина ушла на фронт в возрасте 20 лет в январе 1943 года.

«Ее служба проходила в зенитном расчете. Она участвовала в битве под Москвой, награждена медалью „За отвагу“, юбилейными медалями. После Великой Отечественной войны Мария Ивановна трудилась в родном селе в швейной артели. Вместе с мужем они воспитали двоих детей. Несмотря на тяготы и трудности, она всегда оставалась сильным человеком, полным оптимизма. Очень любила общение и внимание, вел патриотическую работу среди школьников. В марте прошлого года мы отмечали ее столетие», — рассказала Валентина Байдина.