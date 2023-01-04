В Путятинском районе подтопило два низководных моста

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Путятинском районе подтопило два низководных моста. Об этом в среду, 4 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководного моста, который соединяет село Песочня и деревню Черняевка. Есть объездной путь через газокомпрессорную станцию и населенный пункт Красные Борки.

Еще один мост соединяет село Береговое и село Летники. Имеется объездной путь — дорога с асфальтовым покрытием от села Летники 4 км до трассы «Ряжск — Касимов» и 9 км до трассы М-5, расстояние по трассе М-5 до поворота на села Береговое 6 км, от трассы М-5 до села Береговое — 5 км.

Также сообщается, что жизнеобеспечение населения не нарушено.