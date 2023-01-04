В Красноярском крае произошло смертельное ДТП между легковушкой и фурой

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП между Volvo и Toyota. Об этом в среду, 4 января, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

«Тойота» вылетела на встречную полосу и попала под фуру. В легковушке на момент ДТП находились четыре человека — женщина, ее десятилетняя дочь, 13-летняя племянница и мужчина. Все они погибли на месте.

Очевидцы заявили, что иномарку могли подрезать. Также они указали на сложные погодные условия в виде скользкой дороги.

В произошедшем будут разбираться следователи.