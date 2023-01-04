При обстреле военной комендатуры в Васильевке со стороны ВСУ снаряд попал в местных жителей, есть погибшие

Известно о двух погибших. Также пострадали более десяти человек.

Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ военной комендатуры в Васильевке Запорожской области. Об этом в среду, 4 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Сообщается, что ВСУ обстреляли военную комендатуру, однако снаряд попал в очередь из местных жителей, получавших автопропуска, а также в многоэтажный дом.

Известно о двух погибших. Также пострадали более десяти человек.

Рогов добавил, что город Пологи в Запорожской области также попал под артиллерийский обстрел ВСУ.

«Помимо обстрела Васильевки, укронацисты бьют из „тяжелого“ по Пологам. Как минимум три прилета. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — написал он в Telegram-канале.