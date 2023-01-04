Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев на некачественную уборку снега

По словам замглавы Михаила Ромодина, этими вопросами займутся контрольные службы городской администрации.

В мэрии отреагировали на жалобы рязанцев на некачественную уборку снега. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Горожане часто жалуются на качество уборки прилегающих территорий к некоторым территориям. По словам замглавы Михаила Ромодина, этими вопросами займутся контрольные службы городской администрации.

Кроме того, в мэрии заявили, что по поручению главы администрации Елены Сорокиной профильные руководители ежедневно контролируют работы по зимней уборке города. Так, например, в среду, 4 января, Михаил Ромодин совместно с заместителем руководителя Дирекции благоустройства Анастасией Зайцевой осмотрели ряд общественных территорий, оценили состояние тротуаров, остановок общественного транспорта.

«Погода постоянно меняется. Переход через ноль буквально ежедневно требует смены технологии уборки. Дирекция работает круглосуточно. Привлекли дополнительные бригады ручного труда. До плитки очистили большую часть Лыбедского, Почтовой. Сейчас мы опять в минусовых температурах, но видим, что реагент сработал», — отметила Анастасия Зайцева.

Во время проверки городские власти отметили недостатки в уборке остановок, местах временного складирования снега на Почтовой не убрали наледь, также есть претензии к обработке нескольких лестниц.

Ромодин пояснил, что в связи с резким похолоданием местные власти сделают основной упор на обработку пешеходных маршрутов и тротуаров песко-соляной смесью, реагентами, а также на механическое удаление наледи.