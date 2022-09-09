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Скопинский маньяк Мохов рассказал, что на него напал хулиган

Скопинский маньяк Виктор Мохов в суде рассказал, что на него напал хулиган. Об этом передает РИА Новости.

Заявление прозвучало на заседании в суде в пятницу, 9 сентября. По словам Мохова, к нему ворвался хулиган, когда была открыта дверь.

«Стал наносить мне удары, избил меня», — рассказал скопинский маньяк. Он добавил, что хулигана прогнали собаки, жившие у Мохова.

По словам его адвоката, нападение произошло в период с 17 по 23 августа, когда мужчина был домашним арестом.

Защита возмутилась, что правоохранительные органы не реагируют на это. Официальных комментариев об инциденте нет.

Ранее стало известно, что скопинского маньяка оставили под арестом.

Напомним, Виктора Мохова арестовали 1 сентября. Его подозревают в укрывательстве тяжкого преступления. По информации следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его приятелем, во двор заброшенного дома. Первоначально его отправили под домашний арест. Однако спустя некоторое время скопинского маньяка отправили в СИЗО.