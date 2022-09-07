В Смоленской области мужчина до смерти избил сожительницу за пьянство

В Смоленской области мужчина до смерти избил сожительницу за пьянство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 5 сентября в городе Дорогобуже. 45-летняя местная жительница вернулась домой пьяной. В квартире находился ее 43-летний сожитель. Мужчина высказал недовольство ситуацией и между сожителями начался конфликт. В ходе ссоры сожитель избил пострадавшую руками и ногами.

От полученных травм через некоторое время женщина умерла на месте.

Ее сожителя задержали. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).