Рязанский кинотеатр решил сдавать залы в аренду для игроков

Чтобы поиграть одному или с друзьями на большом экране, можно принесли свою игровую консоль или воспользоваться приставками кинотеатра.

Кинотеатр «Пять звезд» начал сдавать залы в аренду геймерам из-за нехватки фильмов для показа и сократившегося посещения зрителей. Соответствующая информация появилась на сайте кинотеатра.

Всем любителям игр предлагают арендовать зал для того, чтобы поиграть одному или с компанией в приставку на большом экране.

«Вы можете принести свою игровою консоль с установленными играми или воспользоваться ПС3, ПС4 или Хбокс кинотеатра, диски с любимыми играми нужно захватить с собой», — говорится в сообщении.

Стоимость аренды зала составляет 500 рублей за час.