Рязанцам стала доступна ипотека без первого взноса под низкий процент

Для рязанцев стала доступа беспрецедентная программа на покупку жилья — ипотека без первого взноса по низкой ставке.

Это совместное предложение на покупку квартир от ГК «Стройпромсервис» и Сбербанка. Программа действует на самых выгодных условиях:

доступные цены на квартиры в предчистовой отделке от 1,3 млн рублей;

ставка от 0,1% на срок до 30 лет.

Улучшите квартирные условия, не дожидаясь роста цен. Программа ипотеки без первого взноса — отличный способ сделать покупку квартиры до возможного подорожания.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис».

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телеграм-канал: https://t.me/sps 62

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

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