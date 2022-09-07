Рязанцам стала доступна ипотека без первого взноса под низкий процент

Для рязанцев стала доступа беспрецедентная программа на покупку жилья — ипотека без первого взноса по низкой ставке.
Это совместное предложение на покупку квартир от ГК «Стройпромсервис» и Сбербанка. Программа действует на самых выгодных условиях:
- доступные цены на квартиры в предчистовой отделке от 1,3 млн рублей;
- ставка от 0,1% на срок до 30 лет.
Улучшите квартирные условия, не дожидаясь роста цен. Программа ипотеки без первого взноса — отличный способ сделать покупку квартиры до возможного подорожания.
Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис».
Официальный сайт:
Телеграм-канал:
Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000
Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.
Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481