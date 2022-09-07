На форуме «Вектор производительности» обсудили роль человека в бережливом производстве

Заседание прошло в среду, 7 сентября.

В среду, 7 сентября, на площадке ООО «НПО Ризур» продолжился IV деловой форум «Вектор производительности». В этот раз главной темой пленарного заседания стало утверждение о том, что при внедрении технологий бережливого производства главной ценностью являются люди. Также участники обcудили создание условий, чтобы у сотрудников и руководителей появлялось желание меняться и развиваться.

На пленарном заседании в рамках форума заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин рассказал, что развитием темы бережливого производства регион занимается с 2017 года, но только в 2021 году рязанцам представили стратегию «Бережливый регион», которая направлена на все учреждения от социальной сферы до промышленных предприятий.

По его словам, следуя данной стратегии, в социальной сфере Рязанской области можно повысить качество услуг. Никитин отметил, что главная цель — сделать так, чтобы человек в детских садах, школе, МФЦ (от входа до выхода) ощущал себя комфортно и быстро получал необходимые услуги.

«Если внедрять данную стратегию на промышленном производстве — это история про то, как эффективней работать руководству и сотрудникам, как создать условия, при которых директору предприятия будет комфортно руководить, а сотрудники будут хотеть идти на работу. Цель, чтобы они понимали пути для развития, тогда сотрудники заводов больше будут зарабатывать, а предприятия выпускать больше продукции», — добавил Никитин.

Зампред председателя правительства подчеркнул, что внедрение бережливого производства «невозможно из-под палки». По его словам, если данная стратегия не поддерживается коллективом, то результатов не будет.

«Главное показывать эталонные примеры. Мы приглашаем на производства руководителей других организаций, чтобы они поделились опытом. Есть разница, когда люди читают статью или же видят своими глазами конкретные примеры и результаты. Это другое отношение. Когда руководитель может зажечь своих сотрудников — мы получаем другие результаты работы», — заключил Артем Никитин.

Также Никитин добавил, что на форуме собрались не только рязанские организации, но и сотрудники компаний из других регионов. Это помогло обменяться опытом, технологиями и методами.

Директор проекта проектного офиса по программе развития производственной системы в ГК «Росатом» Константин Грабельников рассказал, что работа с Рязанской областью приносит удовольствие и результаты.

«На этом форуме многих поразил детский сад № 30, который сделал хорошие проекты и участвует в нашей совместной работе с агентством стратегических инициатив. Главное, что они на гране прорыва в глубину, то есть у нас всегда количество переходит в качество. И дошкольное образование не исключение. Много вопросов разбирается, связанных с развитием личности, с тем как не потерять гены не только командной работы, но и лидерства, как подпитать ребенка, чтобы он был счастлив в последующей жизни. Рязанские педагоги в этом вопросе на высоте. Регион — одна из звезд на небосклоне Российской Федерации», — подчеркнул Грабельников.

В свою очередь директор центра повышения производительности ВАВТ министерства экономического развития Российской Федерации, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина поделилась, что Рязанская область в числе первых, кто решил сделать федеральные меры доступными для региона и инвестировать туда свои ресурсы.

По ее словам, любому предприятию в экономических реалиях сложно выжить, но программа бережливого производства набирает обороты и тема эффективного бизнеса выходит на первый план.

«Ресурсы становятся другими, более дорогими и, чтобы предприятие выживало, надо навести порядок у себя дома и найти те ресурсы, которые мы можем использовать, чтобы работать более эффективно», — поделилась Гришина.

На форуме отдельно обсудили поддержку рязанских предприятий, которые готовы проходить обучение по программе «Лидеры ПРО». Артем Никитин пояснил, что Рязанская область запустила проект для предприятий, которые не могут принимать участие в национальном проекте «Производительность труда». Его участники могут внедрять системно бережливые технологии.

Зампред правительства обратился с просьбой к руководителю программы «Лидеры ПРО» Екатерине Гришиной, чтобы у участников регионального проекта появилась возможность проходить обучение.

Зампред правительства заручился поддержкой и одобрением руководителя программы и поручил профильным структурам подготовить соответствующие документы.

На пленарном заседании отметили, что если данное обучение у малого и среднего бизнеса станет эффективным, то у региона появится возможность вывести специфику бережливого производства на новый уровень.