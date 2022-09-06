Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве младенца

Мосгорсуд приговорил к 9 и 9,5 годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве младенца. Об этом передает РИА Новости .

Сушкевич суд решил назначить девять лет колонии общего режима, Белой — девять и шесть месяцев колонии общего режима. Каждой запретили работать по профессии три года после освобождения.

Ранее присяжные решили признать медиков виновными. Обвинение просило назначить каждой по 13 лет лишения свободы.

В ноябре 2018 года в роддом № 4 в Калининграде поступила женщина, которая на крайнем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет заявил, что и.о. главврача решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя приехала в роддом через несколько часов в составе реанимационной бригады. По версии обвинения, медик ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.

10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.

Позже прокуратура обжаловала приговор. В конце мая 2021 года его отправили на пересмотр.